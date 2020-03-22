إصابة مدنيين اثنين فى انفجار قرب مركز عسكرى فى كابول

قال مسؤولون أمنيون فى أفغانستان، اليوم الأحد، إن انفجارا نجم عن عبوة ناسفة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين فى مدينة كابول اليوم.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) عن المسؤولين قولهم: إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول.
وأضاف المسئولون أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
إصابة مدنيين اثنين فى انفجار قرب مركز عسكرى فى كابولالأحد، 22 مارس 2020 09:18 ص
انفجار فى أفغانستان - أرشيفية
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قال مسؤولون أمنيون فى أفغانستان، اليوم الأحد، إن انفجارا نجم عن عبوة ناسفة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين فى مدينة كابول اليوم.
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