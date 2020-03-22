إخلاء سوقى المرازيق وابورجوان بالبدرشين فى الجيزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أخلت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، سوق الأحد الأسبوعى، بمنطقة ابورجوان، بمركز ومدينة البدرشين، وذلك حرصا علي سلامه المواطنين وبناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة من اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إخلاء الباعة الجائلين للحد من تجمعات المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى السياق أخرت أجهزة مدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، السوق اليومى بقرية المرازيق للحد من انتشار ڤيروس كورنا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم تجريد وتمهيد الطريق بقريه الطرفاية بعد فض السوق، ورفع ناتج التجريد على الفور بالوحده المحليه بالمرازيق.

كانت إتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين ,

كما وجه المحافظ بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من إنعقاد الإجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية .

كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافه إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة .

وإتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين .

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة .

وشدد محافظ الجيزة على تنظيم حملات يوميه لغلق كافة السناتر التعليمية وإستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أى سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.