أمن الشرقية يفض عرس بمركز مشتول ويطالب العروسين بالذهاب لبيت الزوجية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

فضت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة، بمركز مشتول السوق فى محافظة الشرقية، سرداق لفرح شعبى بقرية كفر أبراش، وذلك تنفيذا لقرارات فض التجمعات كإجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا.

وفوجىء المعازيم بدخول قوة من الشرطة سرداق الفرح، مطالبين بفضه ومغادرة المكان، وقطع التيار الكهربائى، وطالبوا بانتقال العروسين لمنزل الزوجية.

وأصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن باستمرار المرور على المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بقرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .