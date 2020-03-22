اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أطباء مصريون في الكويت يدشنون مبادرة (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)

الأحد، 22 مارس 2020 10:43 ص
أطباء مصريون في الكويت يدشنون مبادرة (طبيبك معاك.. خليك بالبيت) صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 قام مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الكويت بتخصيص رابط على تطبيق (واتس آب)؛ للرد على استفسارات المرضى تحت شعار (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)؛ وذلك دون مقابل مادي.

وأوضح الأطباء - في بيان لهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أنه سيتم الرد على كافة استفسارات المرضى على مدار الساعة، مشددين، في الوقت نفسه، على عدم السماح بوصف أي وصفات طبية أو أدوية، والاقتصار على شرح طبيعة المرض والخطوات اللازمة للعلاج؛ وذلك بعد تعريف الطبيب باسمه الأول وتخصصه في نهاية أو بداية الرد على الاستفسار.

كما شددوا على عدم اعطاء أي مواعيد في عيادات حكومية أو خاصة، لافتين إلى أنه في حالة احتياج المريض لمراجعة الطبيب، فسيتم توجيهه إلى الطوارئ حسب التخصص المطلوب، وبعد استكمال الإجابة على السؤال، يقوم المنسق أو الطبيب بنفسه بغلق التعليقات على (البوست).

وبالنسبة للمرضى، أوضح الأطباء أنه يسمح للمريض بكتابة السؤال في (بوست) مباشرة على الجروب، على أن يقوم الطبيب المختص بالرد عليه، كما يسمح أيضاً بارسال استفسارت المرضى على الخاص، ويتم توجيهها في أقرب وقت للطبيب المختص، مع مراعاة سرعة الإجابة عليها.

ونوه الأطباء إلى أن رد الطبيب على شكوى أو استفسار المريض لا يعتبر فحصا ولا يغنيه أحيانا عن مراجعة الطبيب أو الطوارىء في حالات الضرورة.

 


الكويت

واتس اب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة