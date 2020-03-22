أطباء مصريون في الكويت يدشنون مبادرة (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)

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قام مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الكويت بتخصيص رابط على تطبيق (واتس آب)؛ للرد على استفسارات المرضى تحت شعار (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)؛ وذلك دون مقابل مادي.

وأوضح الأطباء - في بيان لهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أنه سيتم الرد على كافة استفسارات المرضى على مدار الساعة، مشددين، في الوقت نفسه، على عدم السماح بوصف أي وصفات طبية أو أدوية، والاقتصار على شرح طبيعة المرض والخطوات اللازمة للعلاج؛ وذلك بعد تعريف الطبيب باسمه الأول وتخصصه في نهاية أو بداية الرد على الاستفسار.

كما شددوا على عدم اعطاء أي مواعيد في عيادات حكومية أو خاصة، لافتين إلى أنه في حالة احتياج المريض لمراجعة الطبيب، فسيتم توجيهه إلى الطوارئ حسب التخصص المطلوب، وبعد استكمال الإجابة على السؤال، يقوم المنسق أو الطبيب بنفسه بغلق التعليقات على (البوست).

وبالنسبة للمرضى، أوضح الأطباء أنه يسمح للمريض بكتابة السؤال في (بوست) مباشرة على الجروب، على أن يقوم الطبيب المختص بالرد عليه، كما يسمح أيضاً بارسال استفسارت المرضى على الخاص، ويتم توجيهها في أقرب وقت للطبيب المختص، مع مراعاة سرعة الإجابة عليها.

ونوه الأطباء إلى أن رد الطبيب على شكوى أو استفسار المريض لا يعتبر فحصا ولا يغنيه أحيانا عن مراجعة الطبيب أو الطوارىء في حالات الضرورة.