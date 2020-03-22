أسوان تستعد لإطلاق مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة

وروعى في هذه المشروعات العمل على خلق مساحات لإستغلالها كساحات إنتظار للسيارات لإستيعاب الكثافات المرورية والحد من مشكلة التكدس والإختناقات فى الشوارع الرئيسية والداخلية ، بالإضافة إلى القضاء على التشوهات البصرية والإشغالات وعشوائية المحلات التجارية.

كما تناول الإجتماع الذى حضره الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والتخطيط العمرانى والطرق والمكتب الفنى والمشروعات ومركز معلومات شبكات المرافق ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومندوب الشركة الوطنية التابعة لجهاز المشروعات بالقوات المسلحة مقترحات إستغلال الخامات الطبيعية التى تذخر بها أسوان لإطفاء التراث البيئى مع المساهمة فى خفض التكلفة المالية لهذه المشروعات والتى سيبدأ العمل فيها خلال الفترة الجارية قبل الموسم السياحى القادم.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن التصميم العام لمشروع تطوير ميدان المحطة شمل جميع الأنشطة الترفيهية التى تتيح للسائحين والزائرين والمواطنين إمكانيات السياحة الترفيهية من خلال بانوراما جمالية ممتدة من واجهة محطة السكك الحديدية وحتى كورنيش النيل تحتوى على ساحة ترحيبية للمشاه والنصب التذكارى وموقف إنتظار للسيارات والحافلات السياحية والتى سيتم عمل الأرضيات من البازلت حتى يكون هناك تهدئة مرورية داخل الميدان ، بجانب عمل نوافير ومقاعد إنتظار وتشجير وأعمدة إنارة ديكورية ومحلات تجارية وبواكى على دورين ، علاوة على توحيد لون واجهات المبانى وتطويع هذه الواجهات ضمن البانوراما.

وأوضح بأنه سيأتى من ضمن المخطط تحويل سينما الصداقة إلى مبنى يضم أكثر من سينما على أحدث النظم التكنولوجية لعرض الأفلام ، على أن يكون هذا المنتزة مرتبط بساحة إنتظار للسيارات لإستيعاب سيارات المترددين على المنتزه ونادى أسوان الرياضى وغيرها من المبانى المجاورة.

وفى نفس الإتجاه أشار أشرف عطية إلى أن المخطط العام لتطوير السوق السياحى سيتم على 3 مراحل بطول 1400 متر تبدأ من ميدان المحطة ببوابات بمداخل ومخارج السوق المتعددة ، مع تنفيذ ممشى للمشاه فقط بأرضيات من أنواع الجرانيت والبازلت الأسوانى المختلفة ، مؤكداً على أن ذلك سيتوازى مع تركيب مظلات خشبية ذات طابع تراثى، بجانب أعمدة إضاءة ديكورية ، وأيضاً شبكات البنية الأساسية والإطفاء ورشاشات مياه مخصصة للأماكن المفتوحة لتخفيف درجات الحرارة العالية صيفاً، بالإضافة إلى توحيد لافتات المحلات التجارية ، فضلاً عن إستغلال المساحات لتنفيذ أنشطة ترفيهية وتجارية متنوعة لخلق واجهة حضارية لعاصمة الشباب الإفريقى.