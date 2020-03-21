وظائف شاغرة بوزارة الرياضة ..تعرف عليها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي عن الحاجة إلى 2 من الشباب للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.
جاء فى الشروط التى أعلنتها الوزارة أن لا يزيد السن عن 25 عاما مع حين السير والسلوك و كذلك أن يمتلك خبرة في مجال الألعاب الإلكترونيةوسبق له المشاركة في بطولات متعلقة بالألعاب الإلكترونية.
وجاء نص الاعلان كالتالى:
تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن إختيار 2 من الشباب لا يزيد سنهم عن 25 عام، وذلك للإنضمام لعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وفقا للشروط الأتية:-
- حسن السير والسلوك.
- لا يزيد العمر عن 25 سنة.
- خبرة في مجال الألعاب الإلكترونية.
- شارك في بطولات سابقة متعلقة بالألعاب الإلكترونية.
- ستقوم لجنة متخصصة في فرز كافة الأوراق والأعمال وعقد المقابلات الشخصية يوم 5 أبريل 2020.
- ترسل السيرة الذاتية، مشفوعة بسابقة الأعمال والبطولات في موعد غايته 5 أبريل 2020 على الإيميل M.saad76@emss.gov.eg
- أو ترسل على العنوان التالي:
وزارة الشباب والرياضة، ش 26 يوليو، ميت عقبة المهندسين، الدور الثالث
مكتب رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير .
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