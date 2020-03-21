اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الصحة السودانى: المصاب الثانى بفيروس كورونا حالته جيدة

السبت، 21 مارس 2020 01:00 ص
وزير الصحة السودانى: المصاب الثانى بفيروس كورونا حالته جيدة كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن المصاب الثاني بفيروس كورونا، وهو أجنبي في الأربعينات من عمره قدم إلى السودان الأسبوع الماضي، ويعمل في منظمة دولية، حالته الصحية جيدة، لافتا إلى اتخاذ التدابير الصحية قبل أسرته، كما تم إبلاغ المنظمة الدولية التي يعمل بها لاتخاذ التدابير تجاه المخالطين له.
وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا، إذ كانت سُجلت قبل أيام الحالة الأولى لرجل خمسيني، توفي جراء اصابته.
 
وأضاف وزير الصحة السوداني ، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في القصر الجمهوري في الخرطوم، أنه تم اتخاذ التدابير الصحية اللازمة في ولاية الخرطوم، معربا عن أمله في أن يستمر المواطنون في اتباع الإرشادات اللازمة لعدم التجمع، كونه أهم تدبير يمنع انتقال المرض، فضلا عن الوقاية الشخصية المعلن عنها.
 

كما أكدت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أى حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بخلاف الحالة الوحيدة التى توفيت لرجل خمسيني، موضحة أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.

وناقشت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان، برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الدكتورة تهانى أمين، الوضع العالمى والمحلى لوباء كورونا.

وذكر بيان للجنة أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغ حتى يوم أمس الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما تم خروج 29 شخصا من المركز.

 
 

 


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