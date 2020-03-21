نقابة الأطباء تطالب أعضائها بعدم وصف أى علاج باعتباره ضمن بروتوكول كورونا

كتبت آية دعبس

طالبت نقابة أطباء مصر، كافة الأطباء بعدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.

كما أهابت نقابة الأطباء، فى بيان، كافة الاطباء، عدم نشر أي أدوية و اعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي و دراسات بحثية موثقة، حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وأثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس، و أيضاً تسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير.

وأشارت إلى أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى، الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا و بعض الأمراض المناعية . ويأتى ذلك، بعد ترويج عددا من الأطباء على صفحات موقع التواصل "فيس بوك"، لأسماء عددا من الأدوية باعتبارها علاج لفيروس كورونا، وادعاء أنها تأتى بنتائج إيجابية مع المرضى المصابين بالفيروس، بالمخالفة لآداب مزاولة مهنة الطب.

من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن عقار بلاكونيل الذي زعم البعض أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا لايستخدم فى علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا ، إذ يخضع المريض لبرتوكول علاجي محدد يعتمد علي أسانيد علمية محددة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، وفقا لوثيقة رسمية صادرة عنها أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة وهو دواء بشري فعال ، ويستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب و "الذئبة " الحمامية القرصية (مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لأشعة الشمس).

وسبق وأكدت هيئة الدواء المصرية، على أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ "EMA" وهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فلا يوجد دليل علمى يمنع إستخدام دواء الايبوبروفين فى علاج الأعراض المصاحبة لمرض الكورونا المستجد COVID 19.