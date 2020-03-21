نائب الرئيس الأمريكى: سأجرى فحصا لفيروس كورونا مع زوجتى اليوم

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيجرى فحصا لفيروس كورونا مع زوجته اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وكان نائب الرئيس الأمريكى، قال إن الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابى مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، :"نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة كورونا".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن مجلس الشيوخ يعمل على حزمة إعفاءات ضريبية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد صرح بأن أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا، متابعا خلال مؤتمر صحفى عقدته الإدارة الأمريكية: نستخدم كافة موارد الحكومة الأمريكية لمواجهة الفيروس.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكى: اتفقنا مع كندا على إغلاق الحدود بيننا للحد من انتشار.