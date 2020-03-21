اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب الرئيس الأمريكى: سأجرى فحصا لفيروس كورونا مع زوجتى اليوم

السبت، 21 مارس 2020 07:55 م
نائب الرئيس الأمريكى: سأجرى فحصا لفيروس كورونا مع زوجتى اليوم مايك بنس
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيجرى فحصا لفيروس كورونا مع زوجته اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

 

وكان نائب الرئيس الأمريكى، قال إن الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابى مع قرارات مكافحة كورونا.

 

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، :"نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة كورونا".

 

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن مجلس الشيوخ يعمل على حزمة إعفاءات ضريبية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

 

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد صرح بأن أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا، متابعا خلال مؤتمر صحفى عقدته الإدارة الأمريكية: نستخدم كافة موارد الحكومة الأمريكية لمواجهة الفيروس.

 

وأضاف نائب الرئيس الأمريكى: اتفقنا مع كندا على إغلاق الحدود بيننا للحد من انتشار.

 

 


مايك بنس

كورونا

فيروس كورونا

امريكا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مايك بنس: مجلس الشيوخ يعمل على حزمة إعفاءات ضريبية

الخميس، 19 مارس 2020 07:18 م

مايك بنس: كل الموارد متوفرة في الولايات المتحدة لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 06:25 م

خلال مؤتمر صحفى للإدارة الأمريكية..ترامب: توفير الدعم الاقتصادى للشركات الصغيرة وسنكسب المعركة ضد كورونا..مايك بنس: على الأمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي..ووزير الخزانة يعلن خطة دعم للاقتصاد لمواجهة الفيروس

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:40 م

مايك بنس: على الأمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة