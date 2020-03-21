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مسئول بالأمن الفرنسى: نصحا رجال الشرطة بارتداء الكمامات والقفازات

السبت، 21 مارس 2020 10:21 م
مسئول بالأمن الفرنسى: نصحا رجال الشرطة بارتداء الكمامات والقفازات الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

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نصح مسئول  بالأمن العام الفرنسي رجال الشرطة والدرك بارتداء الكمامات والقفازات وكل واسائل الحماية الصحية اللازمة.

وأوضح جان ماري سالانوفا ، المدير المركزي للأمن العام، وفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، " الأمر ليس تعميم  أو فرض، ولكن نبهنا على انه عندما تكون ظروف عمل الشرطة تطلب ذلك، فيُسمح بارتداء القناع من أجل الحفاظ على سلامة الأفراد، وبالتالي فإن هذه الملاحظة نفسها أن كل طاقم يجب أن يكون لديه مجموعة من القفازات والقفازات على متن سيارتهم.

وأضاف  سالانوفا، والآن نحاول معرفة كيف سيتمكن رجال الشرطة من الحصول على الأقنعة التي باتت نادرة في الدولة."

وأعلن وزير الصحة ، أوليفييه فيران ، اليوم السبت ، عن نيته للنظر في تمديد توزيع الأقنعة على مهن أخرى غير مقدمي الرعاية الصحية  في البلاد.

والجدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانر اثار الجدل مؤخرا بعدما أعلن يوم الخميس الماضى، خلال لقائه مع قناة أوروبا 1 الفرنسية، أنهم لن يواجهوا مخاطر صحية عند التحقق من شهادات السفر، وفى نفس الوقت دعاهم إلى احترام المسافات،  وأوصى بتجنب اى وثيقة قد "تحمل الفيروس" في أيديهم، هو ما أثار الجدل نتيجة التضارب في الاقوال.

 

 


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