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محافـظ المنوفية : غلق 266 سنتر تعليمى و33حضانة واستمرار شن الحملات

السبت، 21 مارس 2020 12:33 م
محافـظ المنوفية : غلق 266 سنتر تعليمى و33حضانة واستمرار شن الحملات غلق - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم غلق 266مركز وسنتر تعليمي و33حضانة علي مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على إستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معهاوإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظاً على صحة أبنائنا.

ومن الجدير بالذكر أن محافـظ المنوفية يؤكد إستمرار بث قناة المنوفية التعليمية علي موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد أمس قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا ، بحضور الدكتور  نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى .

و أكد محافظ المنوفية على أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمانينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى  تقديم خدمة جيدة.

و تفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التى يتم سحب العينات بها ، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة والرد علي نتيجتها .

وفى ذات السياق تفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأطفال و قسم طب الحالات الحرجة " العناية المركزة " واطمئن على حالة المرضى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مشيدا بانتظام أطقم الأطباء والتمريض فى العمل بالمستشفى.

 

 


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