اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظ بغداد يلوح باللجوء إلى الحجر الصحى الإجبارى فى حال مخالفة الحظر

السبت، 21 مارس 2020 05:21 م
محافظ بغداد يلوح باللجوء إلى الحجر الصحى الإجبارى فى حال مخالفة الحظر اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم السبت، من تفشى وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الطوعي

ولوح العطا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) - باللجوء إلى الحجر الصحى الإجبارى فى حال مخالفة الحظر .. مشيرا إلى أن بغداد تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وأن جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدى واجبها على أتم وجه.

ومن جانبه .. قال مدير عام دائرة صحة الرصافة : إن عدم التزام المواطنين بالحظر يصعب من مهمة وعمل الفرق الصحية وما نخشاه هو حدوث تفش وبائى وفقدان السيطرة على عدد الإصابات تمامًا كما حدث فى بعض الدول فى حالة استمرار المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الحظر وتوصيات خلية الأزمة..مؤكدا أنه فى حالة التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير فى تقويض الوباء والسيطرة عليه وإنهائه.

وفى السياق ذاته .. أعلنت وزارة الصحة العراقية أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى العراق حتى اليوم يبلغ 214 مصابا وعدد حالات الشفاء 51 حالة وعدد الوفيات 17 حالة.

 


محافظ بغداد

العراق

أخبار العراق

الحجر الصحى الإجبارى

مخالفة الحظر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكالمات الفيديو وسيلة ضحايا كورونا فى إيطاليا لوداع أحبائهم قبل الموت

السبت، 21 مارس 2020 05:17 م

حكومات جنوب آسيا تفرض حظر تجول وقيودا حدودية بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:17 م

عزاء دون مصافحة فى قرية صفط زيق بالشرقية.. خوفا من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:15 م

هولندا: 30 حالة وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:08 م

النجاة من كورونا فى العزل.. الصحة توجه المواطنين لمنع الاختلاط.. وتطالبهم بالابتعاد عن القادمين من الخارج وتلزمهم بحجر صحى 14 يوما.. وتؤكد: 285 حالة خلال 22 يوما معدل طبيعى.. وتخصيص مستشفى عزل بكل محافظة

السبت، 21 مارس 2020 05:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة