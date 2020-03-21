محافظ بغداد يلوح باللجوء إلى الحجر الصحى الإجبارى فى حال مخالفة الحظر

بغداد /أ ش أ/

حذر محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم السبت، من تفشى وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الطوعي.

ولوح العطا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) - باللجوء إلى الحجر الصحى الإجبارى فى حال مخالفة الحظر .. مشيرا إلى أن بغداد تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وأن جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدى واجبها على أتم وجه.

ومن جانبه .. قال مدير عام دائرة صحة الرصافة : إن عدم التزام المواطنين بالحظر يصعب من مهمة وعمل الفرق الصحية وما نخشاه هو حدوث تفش وبائى وفقدان السيطرة على عدد الإصابات تمامًا كما حدث فى بعض الدول فى حالة استمرار المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات الحظر وتوصيات خلية الأزمة..مؤكدا أنه فى حالة التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير فى تقويض الوباء والسيطرة عليه وإنهائه.

وفى السياق ذاته .. أعلنت وزارة الصحة العراقية أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى العراق حتى اليوم يبلغ 214 مصابا وعدد حالات الشفاء 51 حالة وعدد الوفيات 17 حالة.