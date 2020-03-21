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محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهى والمحال التجارية فى مواعيدها المحددة

السبت، 21 مارس 2020 10:34 م
محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهى والمحال التجارية فى مواعيدها المحددة محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة
المنوفية -محمد فتحى

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، يرافقه اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، أعمال غلق الكافيتريات والمقاهى والمولات التجارية والمحال العامة بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات العامة من السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من غلق كافة المحلات والمولات التجارية في الموعد المحدد بنطاق المحافظة.

 

وأشار أبو ليمون، إلى أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ قرار الغلق فى المواعيد المقررة، وأنه لا تهاون مع المخالفين يأتى هذا فى إطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد محافظ المنوفية، استمرار الحملات بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا، مشيرا إلى أنه تم غلق 442 مركزا تعليميا على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، كما تم تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وتخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات الاشتباه.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد قرر تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ووكيلة المديرية وعميد كلية الطب ومدير الطب الوقائى وممثل من التضامن الإجتماعى.

 

 
محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (2)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (3)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (6)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (7)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (9)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد غلق المقاهي والمحال العامة (10)
 

 

 


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