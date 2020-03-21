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محافظ الدقهلية: توفير 250 طن كلور و250 ماكينة رش لتطهير الشوارع

السبت، 21 مارس 2020 04:59 م
محافظ الدقهلية: توفير 250 طن كلور و250 ماكينة رش لتطهير الشوارع جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع ممثلي الغرفة التجارية، والمجتمع المدني بالدقهلية، لاستعراض آليات تكثيف العمل والمشاركة المجتمعية في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية على أن تضافر جهود كافة منظمات المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي للدولة في التصدي لفيروس كورونا واجبنا جميعا، مؤكدا أننا سنتخطى الأزمة بتكاتف الجميع ومشاركة المجتمع المدني ووعي أبناء مصر.

وأشار مختار إلى أن الدقهلية دائما تضرب أروع النماذج في المشاركة المجتمعية وإحساس أهلها بالمسئولية تجاه الوطن وأكد على أن الغرفة التجارية أحد اذرع المحافظة لتنفيذ مشروعات وتوفير خدمات.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل بين الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب في تنفيذ عمليات الرش في الشوارع الرئيسية والمناطق الواسعة على أن تقوم ماكينات الرش الصغيرة والتي تم توفير250 ماكينة منها من إحدى الشركات لتقوم برش الأماكن الضيقة والمغلقة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم زيادة عدد ماكينات الرش لتغطي كافة المراكز والقرى مؤكدا على أننا لن نترك مكانا بدون تطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأوضح أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الكلور اللازم لعمليات التطهير وتوفير ما يزيد عن 250 طن بمساهمات المجتمع المدني، موجها رسالة تقدير لكل المساهمات البناءة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة قامت بجهود متميزة خلال موجة الطقس السيئ واليوم تبذل جهودا مميزة وتتعامل باحترافية في التصدي لفيروس كورونا انطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الأزمة وتخطيها والتغلب عليها.

وأكد رئيس مجلس إدارة وأعضاء الغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني على تقديرهم الكامل لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات وحرصه وعمله الدؤوب الذي يلمسه الجميع وكفاءة الأداء وقت الازمات.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني بالدقهلية.

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مواجهة كورونا

فيروس كورونا

الغرفة التجارية

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