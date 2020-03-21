لو أول عيد أم ليكى.. حاجات لازم تعرفيها عن البيبى عشان تتعاملى معاه صح

كتبت نهير عبد النبى

21 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بجميع الأمهات فى العالم وهو ما يسمى بـ"عيد الأم"، وفيه يقدم الأبناء الهدايا كنوع من التعبير عن الحب والاحترام وتقديرا لدور الأم فى حياتنا، وفى عيد الأم يقدم اليوم السابع أشياء قد لا تعرفها السيدات فى السنة الاولى من الأمومة عن طفلها وفقا لما ذكره موقع motherandbaby.

حاجات لازم تعرفيها عن البيبى

1: يحتاج الطفل للرضاعة الطبيعية كل ساعتين على الأقل وذلك لمدة الستة أشهر الأولى من عمره بعد ذلك من الممكن أن يتناول بعض الأطعمة البسيطة.

2: بكاء الطفل له أسباب مختلفة ليست الجوع فقط كما تعتقد الأمهات فقد يكون بكاءه دليلا على "مغص شديد بالمعدة، قد يحتاج الطفل لتغيير الحفاضة، قد يكون البكاء نتيجة الحر الشديد أو البرد، حاجة الطفل للاحتضان او اللعب"، وغيرها من الأسباب المختلفة.

3: فى الأسابيع الأولى من ولادة الطفل فهو لا يرى بشكل صحيح خصوصا الأشياء البعيدة.

4: تجنبى استخدام منتجات العناية بالبشرة وشعر الطفل التى تحتوى على مواد كيميائية حتى لا تسبب التهابات على بشرة طفلك.

5: تحدثى مع طفلك وغنى له دائما فهو يشعر بكل شىء يحاوطه وخصوصا رائحة الأم وصوتها.

6: تابعى مع دكتور الأطفال دائما وتأكدى من عدم إصابة طفلك بأى مشاكل صحية.

7: اهتمى بتغذية طفلك من خلال إعطائة الخضروات والفواكه التى تعزز صحة جهازه المناعى وتحميه من الأمراض والعدوى.