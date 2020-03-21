كمامة فى الخير.. مبادرة لمواجهة استغلال أزمة كورونا بالقناطر الخيرية.. صور

وناشد "محمد"، أصحاب الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية المشاركة في الخير وتعميم المبادرة على مستوى محافظة القليوبية، ولتوعية المواطنين والالتزام بالوقاية.

فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال غلق الكافتيريات والكافيهات والمولات التجارية والمحال العامة والمقاهي بنطاق مدن المحافظة، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بغلق المحلات العامة في السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من غلق كافة المحلات والمولات التجارية في الموعد المحدد بنطاق مدن المحافظة.

وأكد "الهجان"، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة بمجالس مدن المحافظة تستهدف المرور على كافة المحلات والمقاهي والمولات التجارية بنطاق المدن، وتم التأكد من غلقها في الموعد المحدد طبقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجان تستهدف المرور الدورى على تلك المحلات، ومن يثبت مخالفته سيتم توقيع عقوبات رادعة عليهم.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم توقيع مجموعة من العقوبات على عدد من المحال التجارية بعدد من المدن بإصدرار قرار من رؤساء بالغلق لمدة شهر كامل لعدم التزامهم بقرار رئيس الوزراء حفاظا على صحة المواطنين، موضحا أنه يترأس غرفة عمليات المحافظة للمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن والشرطة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

مواجهة الاستغلال لمواجهة فيروس كورونا بالقناطر الخيرية

مواجهة الاستغلال لمواجهة فيروس كورونا بالقناطر الخيرية

مواجهة الاستغلال لمواجهة فيروس كورونا بالقناطر الخيرية

مواجهة الاستغلال لمواجهة فيروس كورونا بالقناطر الخيرية