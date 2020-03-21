اليوم السابع
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غرفة عمليات الأوقاف تقود لجانا تفتيشية للتيقن من تطبيق غلق المساجد

السبت، 21 مارس 2020 06:50 م
غرفة عمليات الأوقاف تقود لجانا تفتيشية للتيقن من تطبيق غلق المساجد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى
كتب - إسماعيل رفعت

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تحرك رئيس وأعضاء غرفة عمليات الأوقاف فى لجان تفتيشية منذ قليل كل فى منطقة للمرور على المساجد للتيقن من قرار غلق المساجد.

أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، لـ"اليوم السابع"، أن كافة مؤسسات الدولة والاعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.

كانت قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.

وناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تُتبع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا فى بيوتكم، ألا صلوا فى رحالكم"، وذلك اتساقا مع الواقع وإسهاما منها فى التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأى جميع المؤسسات الدينية المبنى على رأى المؤسسات الصحية فى هذا الشأن، حيث أن ذلك سيكون إسهامًا منها فى تكثيف عملية التوعية.


وزاره الاوقاف

الاذان الموحد

صلاه الجمعه

صلاه الجماعه

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