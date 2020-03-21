اليوم السابع
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طبيب تركى: عدد المصابين بكورونا في بلادي يصل إلى 145 ألف حالة

السبت، 21 مارس 2020 11:51 ص
طبيب تركى: عدد المصابين بكورونا في بلادي يصل إلى 145 ألف حالة فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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كشف محمد أمين أككوينلو الطبيب المختص بأمراض الصدر في مستشفى مديبول الجامعى، النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد وصل إلى 145 ألف حالة إصابة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له فى برنامج Para Gündem الذى تقدمه إيبرو باقى، بقناة هابرترك التلفزيونية، إن كل حالة يتم تشخصيها يكون وراءها 400 حالة أخرى لم يتم تشخيصها، وأن كل حالة وفاة يكون وراءها تقريباً 1000 حالة أخرى".

فيما أعلن وزير الصحة التركى فخرالدين كوجا، في بيان على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد 5 مواطنين آخرين بسبب فيروس كورونا. كما أعلن فى البيان نفسه أن عدد حالات الإصابة قد ارتفع إلى 670 حالة.

وفيما يتعلق بالوضع مؤخراً قال فخرالدين كوجا، "تم اختبار 3656 حالة إشتباه  في الـ 24 ساعة الماضية. وكان عدد الحالات الإيجابية 311. كما فقدنا 5 من مرضانا، ليكون عدد المتوفيين بسبب الفيروس 9 حتى الآن، وجميعهم من كبار السن لدينا، دعونا نحمي كبار السن."

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المطهرات تصدرت قائمة أكثر المنتجات التي سجلت أسعارها زيادة جنونية في تركيا تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع سعر 50 ملي من عبوة المطهر إلى 90 ليرة بعدما كان يبلغ سعر اللتر منها نحو 42 ليرة في 25 من فبراير الماضى ما يعكس زيادة بنحو 4 آلاف و185% في أسعار المطهرات.

 

أحد مواقع التسوق الإلكتروني كشف عن نفاذ المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها لترا وارتفاع المطهرات التي يبلغ حجم العبوة منها 50 مللي لتر إلى 90 ليرة، فيما نقلت الصحيفة التركية المعارضة عن أيكوت.أ، الشريك في الشركة الموردة المتهمة بالتسبب في هذه الزيادة الجنونية، قوله إن هدفهم ليس ربح مزيد من الأموال وإنهم تلقوا طلبية كبيرة مساء الخامس والعشرين من فبراير/ شباط بلغت نحو 4 آلاف طلبية جديدة وإنهم أوقفوا بيع المنتجات عقب تزايد الطلب عليها مؤكدا أن المنتج الذي يُباع على مواقع التسوق الالكتروني بسعر 250 ليرة ليس منتجهم، فيما تتولى نحو 3-4 شركات كبرى في تركيا إنتاج سائر المطهرات التي تُباع بالسوق المحلية.

 


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كورونا في تركيا

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