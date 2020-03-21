ضبط 19 طن ألبان بدون ترخيص بالقاهرة فى حملات تموينية مختلفة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات فى مجال حماية المواد الغذائية، من ضبط (مصنع لمنتجات الألبان وشركة مواد غذائية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة)، بإجمالى مضبوطات وزنت (19,2785 طن – 85 لترا) مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية والغش التجارى .

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط (6) منشأة بنطاق مديرية أمن (القليوبية) لارتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط (30) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة، بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط (4) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (63) قضية متنوعة، بالمخالفة لقانون الصيد، وضبط (13) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وضبط (33) قضية لارتكاب مخالفات (عدم وجود تراخيص – إلقاء مخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.