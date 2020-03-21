صور.. فاطمة: مريضة وبنام مع أولادى على الأرض ومديونين بـ 50 ألف جنيه

كتب الأمير نصرى

"يا حيطان دارينى بحلة وحصيرة وبوتاجاز".. هنا تقيم أسرة فقيرة مديونة تنام على حصيرة قديمة على الأرض، تشكو حالها لربها والديون تحاصرها والديانة يطالبونها بسداد أموالهم، التي أخذتها منهم لبناء 4 جدران وسقف يحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف وجزء لعملية وشراء علاج، وناشدت الأسرة أهل الخير مساعدتها في سداد ديونها.

فاطمة كمال قرنى تقيم بقرية اللشت – مركز العياط - محافظة الجيزة، قالت: "كنت أعيش في بيت حماتى بغرفتين انا واولادى، الثلاثة وهم بالحضانة والصف الثانى الابتدائى والثالث الابتدائى، ولكن المكان كان ضيقا علينا، فتبرع أهل الخير لنا بأرض صغيره كى نبنى عليها منزل".

تابعت الأم لـ"اليوم السابع": "دخلت في جمعية صغيره وكل عام أستعين بها في عمل أى شيء صغير فبدأت بإقامة الأساس عن طريق الجمعية وتداينت عليها 5 آلاف جنيه، كما أخذت 5 آلاف جنيه سلفه من شقيق زوجى لبناء الحوائط، كما تداينا بتكلفة التسليح من ابن عم زوجى والتي بلغت 20 ألف جنيه، كما أخذنا 1000 جنيه ثمن شراء لوازم الكهرباء كما أعطتنا جارتنا ذهبها لبيعه والذى بلغ ثمنه 8 آلاف جنيه لشراء سباكة الحمام وطالبتنى أن أرده عندما يتيسر الحال".

وأكدت الأم المديونة: "أصبت بنزيف فى الرحم منذ عام ونصف، ويقول التقرير أن سبب هذا بقايا حمل، وأجريت عملية بـ 10 آلاف جنيه، كما اننى مصابة بجرثومة المعدة، واحتاج كل شهر علاج وتحاليل بـ 300 جنيه وأن قيمة الكشف بـ 250 جنيها والاستشاره 50 جنيه وكنت أكشف مرتين في الشهر بالإضافة إلى ثمن العلاج".

وتابعت: "أنا ظروفى صعبة، وكل من لهم مبالغ ماليه لدى يطالبونى بسدادها في أول الشهر المقبل، حيث بلغت حصيلة الديون 50 ألف جنيه، كما أن البيت يحتاج لمحارة وبعض الأساس حيث اننا ننام في شدة هذا البرد على حصير على الأرض".

وطالبت الأم المسكين أهل الخير بمساعدتها في سداد ديونها والتي بلغت 50 ألف جنيه حتى تعيش مستوره وغير مهدده بتردد الديانة عليها وكى تتفرغ لتربية أبنائها.