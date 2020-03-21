صور.. تشميع 14 منشأة لم تلتزم بموعد الإغلاق بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ كافة المنشأت لقرار الاغلاق فى السابعة مساء ، وذلك وفقا لتوجيهات اللوأء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،وبقيادة العميد فادي وديع رئيس الحي؛وبالتنسيق مع أقسام شرطة باب شرق،العطارين ؛ومحرم بك ، بمشاركة وحدة مرافق الحي

حيث شن حي وسط اليوم ولليوم الثاني علي التوالي حملة مسائية مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة ، وإغلاق المنشآت التي لم تنفذ القرار، و تم المرور علي المطاعم؛ المقاهي، الكافيتريات، الكافيهات ،الكازينوهات ،الملاهي، النوادي الليلية ، والمولات التجارية بنطاق الحي،وتم خلال الحملة إغلاق عدد 14 منشأة متنوعة لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة، تشمل محلات ومقاهي،بواقع 10 منشأت بدائرة قسم محرم بك، 2 منشأة بقسم باب شرق،و2 منشأة بقسم العطارين.

وفي سياق متصل حرصت الحملة علي رفع وإزالة عدد كبير من حالات الاشغالات والتعديات، التي تعيق المارة والمرور ؛وتحتل الطريق العام،والتحفظ عليها.

وفى حى المنتزة ثان ، وجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي لشن حملة مكبرة ، لإغلاق جميع المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لإنتشار الفيروس ، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ، ومديرية التربية والتعليم.

وإستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي وغيرها من أماكن التجمعات ، وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 4 مركزا تعليميا ، وعدد 7 دور حضانة ، وعدد 6 بلاي ستيشن ، وعدد 7 جيم ، بكل من شارع جمال عبد الناصر والمندره بحري ، وشارع 30 المتفرع منه شارع 20 ومنطقة العماروة ، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية ( مدير إدارة الخدمات بالحي ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ، مدير مركز معلومات التنمية المحلية ، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية، العضو القانوني بالحي) ، وبحضور ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ، وممثل التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه و الكول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم.

جاءت تلك الحملات ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



الشمع الاحمر



تشميع المحلات



جانب من الحملة



حملات مكبرة