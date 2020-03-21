شرطة التموين تضبط نصف مليون عبوة غذائية و34 طن منظفات احتكرها التجار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (952) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لقيامه بحجب (28,125) طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" و(697944) عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لقيامه بحجب (13,600) طن سلع غذائية " أرز أبيض، ملح طعام، مكرونة " وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية" بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لقيامه بحجب (4,250) طن "كلور، صودا كاوية، فنيك" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.