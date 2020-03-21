شاب إيطالى ينتحر من أعلى فندق بعد وفاة عائلته بسبب فيروس كورونا.. فيديو

كتب آسر أحمد

تعيش إيطاليا أيام صعبة للغاية، بعد أن تملك منها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وأصبحت أكبر دولة بها عدد وفيات بسبب الفيروس، وهو ما دفع سلطات البلاد لفرض الحجر الصحي الإجباري لمحاولة التصدي للفيروس.

وتعانى معظم العائلات الإيطالية من فقدان أحد أفرادها بسبب فيروس كورونا، وفى مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، وثق فيه أحد الإيطاليين مشهد مخيف، وهو انتحار شاب يدعى "نيتلي" بعد فقدانه لوالده ووالدته وأشقائه وزوجته وأولاده بسبب فيروس كورونا.

ويظهر الشاب الإيطالي في الفيديو المتداول، وهو يقفز من أعلى مبني ضخم في شوارع إيطاليا، بعد فقدانه لعائلته بالكامل، واصابته بالفيروس المتفشي في معظم البلاد.



الشاب قبل الانتحار



لحظة انتحار الشاب الايطالى

وسجلت إيطاليا، 800 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع أعداد الوفيات إلى 4832، وذلك وفقا لما ذكرته موقع قناة العربية فى خبر عاجل لها.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء، وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".