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سويسريون يصفقون للأطباء والممرضين من الشرفات تقديرًا لمحاربتهم كورونا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 01:11 ص
سويسريون يصفقون للأطباء والممرضين من الشرفات تقديرًا لمحاربتهم كورونا.. صور سويسريون يسقفون للأطباء والممرضين من شرفات منازلهم
كتب هيثم سلامة

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وقف عدد من مواطنى مدينة زيورخ السويسرية فى شرفات منازلهم والشوارع، حيث يقومون بالتصفيق تقديرًا لجهود الأطباء المبذولة لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

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ونشرت وكالة رويترز الصور، التى يظهر من خلالها عدد من سكان مدينة زيورخ السويسرية يقومون فى النوافذ، حيث يقومون بالتسقيف للأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الطبى، وذلك لمحاربتهم لفيروس كورونا القاتل فى المستشفيات. 

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يشار إلى أنه بلغ عدد الإصابات به في سويسرا وليختنشتاين 952 إلى 4840 في يوم واحد، فضلاً عن وفاة 43 شخصًا، وأعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 آلاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

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وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية، على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدى، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.

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مدينة زيورخ

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