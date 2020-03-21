اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 07:05 م
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سكان بوليفيا يحاربون فيروس كورونا بالطب التقليدى

السبت، 21 مارس 2020 06:10 م
سكان بوليفيا يحاربون فيروس كورونا بالطب التقليدى اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لاباز (رويترز)

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لجأ مواطنو بوليفيا إلى الطب التقليدى لمحاربة فيروس كورونا الذى أودى بحياة ما يزيد على 11 ألف شخص فى العالم، وراحوا يبحثون عن أوراق الكوكا والأوكالبتوس والأعشاب التى كان يستخدمها أجدادهم منذ مئات السنين.

 

ووافق مشرعون قبل أيام على قرار يشجع على استخدام الطب التقليدى الذى كان له دور كبير فى مجتمعات السكان الأصليين فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

 

وقال فيليبى كويلا نائب وزير الصحة للطب التقليدى "الرسالة التى نوجهها للبوليفيين هى أن يعودوا إلى الطب التقليدي، فهو يقوى الجهاز المناعى ويدرأ مجموعة من الأمراض، لا سيما فيروس كورونا".

 

وأضاف "لدينا مجموعة هائلة من الأعشاب الطبية من مختلف الأنواع"، ولا يوجد ثمة دليل علمى على مدى نجاعة الطب التقليدى وفاعليته فى مواجهة الفيروس الجديد، لذا يحذر الأطباء من مجرد الاعتماد عليه لعلاج حالات الإصابة.

 

وقالت لوسيا هيريرا، إحدى بائعات أعشاب الطب التقليدي، "يقصدنى الجميع ليبتاعوا منى أعشابا من أجل فيروس كورونا. أرشح عشبة البابونج والأوكالبتوس ونبتة (كهى كهي) المحلية وأوراق الروزميري، وجميع أنواع الأعشاب لدرء فيروس كورونا".

 

وسجلت بوليفيا رسميا حتى الآن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت عاصمتها لاباز سلسلة من الإجراءات لوقف تفشى الوباء، منها إغلاق المدارس فى جميع أنحاء البلاد، وفرض حظر التجول بعد السادسة مساء.

 

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

بوليفيا

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