رئيس الأقصر الأزهرية يطالب أولياء الأمور بمنع ابنائهم من الخروج للشوراع

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأن من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار، ويكفي في تقدير خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد، وحث جموع المصريين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والتكدسات والابتعاد عنها ما أمكن، والسلام المصحوب بالأحضان والقبلات والمصافحات.

وطالب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية – فى بيان صحفى – كافة أولياء الأمور بالتشديد على الأبناء في عدم الخروج وإجراءات النظافة والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية واللجوء إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء حتى يرفع الله عنا البلاء، حيث طالب المسؤولين في كل الدولة ببذل كل الجهود الممكنة، وإتخاذ كافة الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع إنتشار الفيروس، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن العالم، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فى دعم رجال الإدارة الزراعية بالمنطقة للقيام بعملية تعقيم وتطهير مكاتب المنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وذلك في إطار تطبيق المنطقة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن أجل الصحة العامة تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ومن جانبه قام المهندس طارق الرشيدي المشرف على الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمساعدة عمال المنطقة في رش المكاتب والأسطح والأرضيات بالمنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر، وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية على أن عمليات التطهير والتعقيم تأتي حرصًا على سلامة العاملين والمترددين علي المنطقة وللتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية ؛ وشدد على العاملين بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة على أن يتم تعقيم باقي المعاهد وفقاً للخطة المعتمدة، وكذلك نفذت معاهد الشغب والشيخ الأمير الابتدائي والإعدادي والثانوي عمليات التطهير وتستكمل باقي المعاهد العمليات الوقائية في الأيام القادمة.