اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ديلى ميل: 70% من وفيات كورونا بإيطاليا من الرجال.. والعلماء محتارون فى السبب

السبت، 21 مارس 2020 01:33 م
ديلى ميل: 70% من وفيات كورونا بإيطاليا من الرجال.. والعلماء محتارون فى السبب كورونا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن أكثر من 70 فى المائة من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا بين الرجال ولكن العلماء هناك يعترفون بأنهم يشعرون بالحيرة بسبب الفجوة بين الجنسين.

توفي ما لا يقل عن 3400 شخص في إيطاليا بسبب المرض المدمر - أعلن أمس أن عدد القتلى أعلى من الصين - ولكن أقل من 1000 منهم من النساء.

ووفقًا لوكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية، الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول ويمثلون 60 في المائة من الحالات المؤكدة.

ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك - أن 80 في المائة من الوفيات كانت بين الرجال و 20 في المائة فقط من النساء - ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت.

تظهر الأبحاث في الصين ، حيث بدأ الوباء وتفاقم تفشي المرض الآن ، أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.

وقالت الصحيفة إن النسبة الموثوقة للذكور إلى الإناث غير واضحة في المملكة المتحدة لأن الوباء لا يزال في مراحله المبكرة وأن حصيلة الوفيات أقل بكثير من الدول الأخرى.

يقول العلماء إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة ، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل تجعل المرضى أكثر عرضة للخطر.

في الصين ، أشار الباحثون إلى أن الرجال أكثر عرضة للتدخين والشرب ، لكن هذا كان عاملاً ثقافيًا قد يكون مختلفًا في بلدان أخرى.

قال الخبراء إنه قد يكون من الضروري أن يكون الرجال أكثر حذرا من النساء فيما يتعلق بتجنب الفيروس التاجي.

ويجمع العلماء من جميع أنحاء العالم البيانات القادمة من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء ، مثل الصين وإيطاليا ، حتى يتمكنوا من النظر في الاتجاهات والأنماط التي تظهر مع انتشار الفيروس.


كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. جنازة قائد الجيش التركى السابق المصاب بـ«كورونا» بحضور 5 أفراد فقط

السبت، 21 مارس 2020 01:00 م

نيوزويك: الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة الاضطرابات المدنية المحتملة بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:00 م

فيديو مؤثر لأطفال بريطانيين يدعمون كبار السن أثناء العزل من كورونا بالغناء

السبت، 21 مارس 2020 01:00 م

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:59 م

السياحة العالمية تعقد اجتماعا دوليا "اون لاين" لوضع خطة إنقاذ بعد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة