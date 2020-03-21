ديلى ميل: 70% من وفيات كورونا بإيطاليا من الرجال.. والعلماء محتارون فى السبب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن أكثر من 70 فى المائة من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا بين الرجال ولكن العلماء هناك يعترفون بأنهم يشعرون بالحيرة بسبب الفجوة بين الجنسين.

توفي ما لا يقل عن 3400 شخص في إيطاليا بسبب المرض المدمر - أعلن أمس أن عدد القتلى أعلى من الصين - ولكن أقل من 1000 منهم من النساء.

ووفقًا لوكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية، الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول ويمثلون 60 في المائة من الحالات المؤكدة.

ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك - أن 80 في المائة من الوفيات كانت بين الرجال و 20 في المائة فقط من النساء - ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت.

تظهر الأبحاث في الصين ، حيث بدأ الوباء وتفاقم تفشي المرض الآن ، أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.

وقالت الصحيفة إن النسبة الموثوقة للذكور إلى الإناث غير واضحة في المملكة المتحدة لأن الوباء لا يزال في مراحله المبكرة وأن حصيلة الوفيات أقل بكثير من الدول الأخرى.

يقول العلماء إنهم لا يعرفون لماذا تبدو النساء أقل عرضة للوفاة ، لكنهم اقترحوا أن النساء يميلون بشكل طبيعي لأن يكون لديهم جهاز مناعة أقوى وأنهم أقل عرضة للإصابة بحالات صحية طويلة الأجل تجعل المرضى أكثر عرضة للخطر.

في الصين ، أشار الباحثون إلى أن الرجال أكثر عرضة للتدخين والشرب ، لكن هذا كان عاملاً ثقافيًا قد يكون مختلفًا في بلدان أخرى.

قال الخبراء إنه قد يكون من الضروري أن يكون الرجال أكثر حذرا من النساء فيما يتعلق بتجنب الفيروس التاجي.

ويجمع العلماء من جميع أنحاء العالم البيانات القادمة من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء ، مثل الصين وإيطاليا ، حتى يتمكنوا من النظر في الاتجاهات والأنماط التي تظهر مع انتشار الفيروس.