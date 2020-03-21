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جمال شيحة يطلب الاحتفاظ بعينات دم المتعافين من كورونا لتوظيفها فى المصل

السبت، 21 مارس 2020 10:01 م
جمال شيحة يطلب الاحتفاظ بعينات دم المتعافين من كورونا لتوظيفها فى المصل الدكتور جمال شيحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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طالب الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، بضرورة الاحتفاظ بعينة دم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عينات الدم الخاصة بالمتعافين هي بمثابة مصل الدم لللذين تم شفاءهم مؤكدا أن عينات الدم تلك غالية للغاية خاصة في أوقات الأوبئة.

وتابع الدكتور جمال شيحة أنه يجب الاحتفاظ بمصل الدم تحت درجة حرارة 70 تحت صفر داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة مع وجود 5 محاولات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال مصل الدم لمن تم شفائهم ويعتمد عليها لإنتاج المصل.

وكان أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، قال إن الصين أعلنت أن المادة الفعالة فى علاج الملاريا قد يكون فعال فى القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، أن الدواء الجديد لعلاج فيروس كورونا سيدخل فى طور التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته.

وتابع جمال شيحة، أن الدواء الخاص بالملاريا موجود فى جميع الدول، ويستخدم لعلاج الملاريا، ويستخدم أيضا لعلاج مرض الروماتويد، وقامت الصين بتجربته فى 10 مستشفيات بواقع 100 مريض، وأظهر تفوقا فى العلاج الخاص بعلاج كورونا عن طريق الهندسة الوراثية.

 


جمال شيحه

كورونا

فيروس كورونا

وزاره الصحه

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