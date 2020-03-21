توقيع عقوبات على 20 محل ومقهي وملاعب بشبرا الخيمة لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، حصاد اليومين الماضيين لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والتجارية والمولات بنطاق المحافظات من السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، عن توقيع عدد من العقوبات على المخالفين للقرار بنطاق الحي، والتي وصلت إلى الغلق شهر للمخالفين للقرار.

وأضاف رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية، أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن تفعيل وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لأعمال تحديد فترات العمل بالمحال والمنشآت المنصوص عليها بالقرار، والتى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن تلك الحملات تتم بالتنسيق مع إدارة الاشغالات بالتعاون مع قوات الأمن بقيادة اللواء خالد الديب مساعد مدير الأمن، العقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاون المباحث محمد حسام.

وأوضح، أنه أسفرت الحملة في يومها الأول عن استصدار قرار غلق لمدة شهر لـ 3 مقاهى و2 ملعب، لمخالفة قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فيما أسفرت الحملات في يومها الثاني عن استصدار 12 قرار غلق لمحال تجارية، كما تم غلق 2 محل بلاى ستيشن، وفض تجمعات بـ٢ فرح، كما تم إغلاق ملعب بمنطقة الوحدة الجديدة بمساكن اسكو.

وأشار، إلى أنه يأتى ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية فى الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفايروس، مؤكدا أن الحملات مستمرة بصفة يومية ليلاً ونهاراً للالتزام بالفترات المخصصة ومنع التجمعات.

وكان قد أصدر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.