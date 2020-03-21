اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير 6 متهمين برتويج المخدرات فى عين شمس

السبت، 21 مارس 2020 12:15 ص
تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير 6 متهمين برتويج المخدرات فى عين شمس مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة ارسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم بعين شمس.

وكانت النيابة أمرت بحبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، تذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة منطقة عين شمس مكانا لهم لممارسة نشاط غير المشروع، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل توزيعها على عملائهم.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، نجحوا فى القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش و استروكس وبودرة بقطاعات العاصمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تمكن رجال المباحث، من القبض عاطل، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما نجح رجال المباحث، من عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 610 جرام"- كمية من مخدر البودر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

كما نجح رجال المباحث، فى ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام"- كمية من مخدر الأيس وزنت 70 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


حبس المتهمين

تشكيل عصابى

اتجار المخدرات

مخدر الحشيش

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية

وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية

الداخلية تطارد محتكرى السلع الغذائية وبائعى منتجات التطهير المغشوشة

الداخلية تطارد محتكرى السلع الغذائية وبائعى منتجات التطهير المغشوشة

الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة