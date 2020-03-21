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تفاصيل محتوى المكتبة الإلكترونية لمساعدة الطلبة على المذاكرة

السبت، 21 مارس 2020 09:45 ص
تفاصيل محتوى المكتبة الإلكترونية لمساعدة الطلبة على المذاكرة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المحتوى الرقمى للمكتبة الإلكترونية لمساعدة الطلبة على المذاكرة، حيث قالت الوزارة: تعرف أكثر على ما تقدمه المكتبة الإلكترونية التى أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة، حيث تضم المكتبة مختلف المناهج الدراسية الكاملة لجميع الصفوف بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها دون الحاجة إلى إنشاء حساب من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
 
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد، "ماذا لو لم يكن عندي إنترنت او شريحة او موبايل من أي نوع وماذا لو لم يكن عندي تليفزيون كي أري القنوات التعليمية وماذا وماذا من الحجج التي تمنعني من اداء المشروع اللازم للنجاح في المادة؟، في هذه الحالة يتوجب علي الطالب الذي لم يقدم مشروعا أن يبدأ العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.
 
أما إذا قدم مشروعه علي منصة التواصل في موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.
 
واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.
 
وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
 
وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
 
وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".
 

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