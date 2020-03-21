تطهير مبنى محافظة الجيزة ضد كورونا والمحافظ يشدد على تكثيف حملات الغلق

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بدأت مديرية الطب البيطري بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وشدد محافظ الجيزة علي تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار المحافظ أن عمليات الرش والتطهير شملت عدد من المناطق بجميع أنحاء المحافظة ومنها حى العمرانية حيث تم رش وتطهير مبنى المحافظة وإدارات الديوان بالكامل وأمام مبنى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل والكنيسة الإنجيلية بشارع بسام الشريف والأكمنة وأقسام الشرطة وجميع المبانى ومكاتب الادارات بمقر حى الدقى ووحدة مرور بين السريات والمسجد الملحق بها وادارة الحماية المدنية والمركز الثقافى الاسلامى بالجيزة بمركز ومدينة كرداسة كما تم رش كنيسة مار مرقس وكنيسة العزبة ومساجد الخضر وشديد وأبو عيطه والأربعين والتقوى والوحدة الصحية ومراكز الشباب والادراة البيطرية ورش وتطهير الوحدة المحلية بكرداسة ووحدة ناهيا وبنى مجدول ووحدة كفر حكيم ومجزر ناهيا وادارة الكهرباء بالاضافة الى عدد من دور العبادة ومساجد المعتمدية والمسجد الكبير والمساجد الموجودة بقرية ناهيا مركز ومدينة منشأة القناطر حيث تم رش وتطهير الوحدة المحلية ببنى سلامة ودور العبادة والادراة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا وادراة وردان والوحدة المحلية بوردان وتم رش وتطهير سوق الجمال ببرقاش والمسجد الملحق به والوحدة المحلية ببرقاش ومساجد ام دينار ومسجد التقوى ودور العبادة والإدارة البيطرية بقرية وردان وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم رش وتطهير وحدة المتانيا ومجزر المتانيا ومجزر العياط والإدارة الزراعية بالعياط ومنى مركز ومدينة العياط.

وكذلك الإدارة البيطرية بحى شمال الجيزة ومركز ايواء الحيوانات الاليفة ووحدة إمبابة البيطرية كما تم رش وتطهير الإدارة البيطرية بحى بولاق الدكرور وفي حى الوراق تم رش وتطهير مراكز تحصين كفور الوراق وفي مركز ومدينة أطفيح تم رش الادرارة البيطرية باطفيح ورش وتطهير مبنى مركز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية والصحية التابعة له والشهر العقاري والادراة البيطرية وعدد من المساجد بقرية شنبارى وفي مدينة البدرشين تم رش وتطهير الادراة البيطرية بالبدرشين والوحدة المحلية بقرية مزغونة مدينة الحوامدية كما تم رش مبنى مدينة الحوامدية بالكامل وقسم شرطة الحوامدية. اضافة إلي رش وتطهير عدد من المنشأت والبنوك بالتعاون مع المجتمع المدني .