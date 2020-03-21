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ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 07:07 م
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

 

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

 

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

 

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".

وأظلمت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير الخميس عندما طلبت كاليفورنيا، الولاية الذى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها 3.1 تريليون دولار، من جميع سكانها البقاء في منازلهم. وحذت نيويورك وإلينوي حذوها أمس الجمعة.

 
 

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