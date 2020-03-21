اليوم السابع
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تحرير247 محضر تموينى وضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

السبت، 21 مارس 2020 04:59 م
تحرير247 محضر تموينى وضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 247 محضر تمويني بنطاق المحافظة من خلال الحملات التموينية والتفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية عن اليوم السبت 21 مارس الجارى.

حيث تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب محل مستلزمات طبية بناحية سرس الليان لحيازته مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد 15 عبوة  كحول طبى منتهى الصلاحية ، ومحضر جنح ضد صاحب محل منظفات بقويسنا لحيازته منظفات صناعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 250 كجم ، كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخزن للمواد الغذائية بناحية الباجور وتم التحفظ على كمية قدرها 3 طن مكرونة و2 طن دقيق فاخر و1 طن أرز مجولهين المصدر .

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير عدد 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة  بمراكز (قويسنا – منوف – تلا )  وتم التحفظ على عدد 5 شيكارة مكرونة  و250كجم أرز و500كجم سكر وكذا  200 كجم مكرونة مجهولين المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع لتدوير وصناعة الخيوط بالمنطقة الصناعية بقويسنا لإدارته وممارسة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 1,250 طن إضافات صباغة و625 كجم صودا كاوية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ  على حماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وقد أكد محافظ المنوفية على  إستمرار  شن  الحملات  التموينية والتفتيشية  لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول ومنع التلاعب بحقوق المواطنين.

 

 

 


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