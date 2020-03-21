بيانات صينية: 80% من مصابى كورونا يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن البيانات الأخيرة الواردة من الصين أشارت إلى أن معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا يصابون فقط بأعراض خفيفة ويتعافون، حيث وجد الباحثون هناك أن أكثر من 80 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض يجتاح العالم فقط أصيبوا بالحمى والسعال وبعض الأوجاع والآلام.

واعتبرت الصحيفة، أنه سبب لبعض التفاؤل، حيث تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 200 وعدد حالات الإصابة يتسلل إلى 15 ألف.

وفى الصين، تعافى 87 في المائة من أكثر من 80 ألف مريض من كوفيد-19، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص يصبحون `` خطرًا منخفضًا '' لانتقال الفيروس في غضون 10 أيام فقط من بدء الشعور بالمرض.

لكن فريق المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يحذر من ارتفاع معدل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة فقط أو قد لا تظهر عليهم أعراض قد يعني أن العديد منهم ببساطة لا يتم تشخيصهم.

ويأمل خبراء الصحة العالميون بحذر أن الصين ، حيث ظهرت كورونا لأول مرة ، قد تجاوزت ذروة معاناتها من الوباء.

لكن الخميس ، أبلغت الصين عن عدم وجود حالات جديدة للمرض من العدوى المحلية (على الرغم من أن المسؤولين هناك قلقون الآن من أن المسافرين القادمين إلى البلاد قد ينشرون العدوى مرة أخرى).

وصلت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة - التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة - أمس إلى 4940 حالة في فترة 24 ساعة واحدة ، متجاوزة ارتفاع تفشي المرض في الصين.

لكن معدل الوفيات لا يزال منخفضًا ، نسبيًا ، وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض الصيني ، التي نشرت في الشهر الماضي ، إلى أن معظم الناس لن يصابوا بأمراض تهدد حياتهم.