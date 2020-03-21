اليوم السابع: بيوت الله على خط مواجهة الوباء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تقرير عن قرار إغلاق المساجد لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا، وقرارات هامة للمجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن تغطيات فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.



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الرئيس السيسي في عيد الأم: أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وكانت رمزا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء 8 قرارات مهمة لـ«الأعلى للجامعات».. ترحيل التطبيقات العملية للصيف العزل كلمة السر في مواجهة كورونا.. الصحة توجه المواطنين لمنع الاختلاط والابتعاد عن القادمين من الخارج أو العمرة وتلزمهم بالبقاء 14 يوما بحجر صحي.. 5 سيناريوهات لامتحانات الثانوية العامة حال استمرار الخطر.. تخفيض أعداد الطلبة من 20 إلى 14 باللجان.. وزيادة اللجان وتوفير كاشف حرارة الأهلى يحسم مصير «فتحى» خلال ساعات بعد «قنبلة» إكرامى وعاشور إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22 ألف جنيه من ضرائب الأجور "المالية": عالجنا تشوهات منظومة «الخصم الضريبى» والانتقال لشريحة أعلى بجنيه فقط لن يضاعف الضريبة "المالية": عالجنا تشوهات منظومة «الخصم الضريبى» والانتقال لشريحة أعلى بجنيه فقط لن يضاعف الضريبة



توسعة الدائري لـ 8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 7.3 مليار جنيه وزير النقل يتفقد أعمال التطوير.. ويؤكد: العمال مصممون على تنفيذ المشروعات القومية





القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية 13 نجما يعودون بعد غياب في الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان 2020 أبرزهم عادل إمام ويسرا الطيب يقرر غلق الجامع الأزهر لمدة أسبوعين.. ويؤكد: حفظ النفس البشرية أعظم مقاصد الشريعة.. والكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس تقرر غلق قاعات العزاء واقتصار أى جنازة على أسرة المتوفى فقط على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى أديرة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس تقرر غلق قاعات العزاء واقتصار أى جنازة على أسرة المتوفى فقط على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى أديرة



"الأعلى للآثار": إغلاق جميع المعابد حتى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا



«"حريديم" إسرائيل يرفضون تعليمات مواجهة «كورونا قرروا التوجه إلى المدارس الدينية بزعم أن تغافل دراسة التوراة أشد خطرا من الوباء.. ونتنياهو يهدد: لا تدفعونى لفرض حظر التجوال