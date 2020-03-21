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اليوم السابع: بيوت الله على خط مواجهة الوباء

السبت، 21 مارس 2020 07:01 م
اليوم السابع: بيوت الله على خط مواجهة الوباء عدد اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تقرير عن قرار إغلاق المساجد لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا، وقرارات هامة للمجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن تغطيات فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

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بيوت الله على خط مواجهة الوباء

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كورونا

اغلاق المساجد

اغلاق الكنائس

عيد الأم

السيسي في عيد الأم

تعقيم المباني

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