اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 02:24 ص
خالد صلاح
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الصحة السنغالية: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 01:00 ص
الصحة السنغالية: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا ارشيفية
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 أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف سار، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة في بلاده بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف الوزير السنغالي- في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، اليوم الجمعة - أنه من بين 56 اختبار فحص فيروسي تم تلقيه، عادت 9 اختبارات إيجابية " (4 حالات مستوردة و5حالات اتصال).
وقال إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال وصل الآن 47 حالة.
وأعلت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة السنغالية دكار حتى إشعار جديد، ضمن الجهود المبذولة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.
وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس خلال الأيام الماضية.
 
 

السنغال

كورونا

فيروس

عبد الله ضيوف

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