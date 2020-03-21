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"الصحة الإماراتية": 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 7 حالات

السبت، 21 مارس 2020 03:46 م
"الصحة الإماراتية": 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 7 حالات
إيمان حنا - محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ، فى الإحاطة الإعلامية الثالثة حول "كورونا" أن هناك 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، فى دولة الإمارات ، ليرتفع إجمالى اللإصابات إلى 153 حالة ، فى مقابل شفاء 7 حالات من الفيروس،وفق ما أذاعت سكاى نيوز منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت فى وقت سابق تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، تعليق مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة، حتى اعتماد آلية الفحص المُسبق لفيروس كورونا، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قد منعت سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من الأربعاء الماضي، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.


كورونا

وزارة الصحة الاماراتية

اصابات كورونا

عدوى كورونا

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