"الصحة الإماراتية": 13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ، فى الإحاطة الإعلامية الثالثة حول "كورونا" أن هناك 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، فى دولة الإمارات ، ليرتفع إجمالى اللإصابات إلى 153 حالة ، فى مقابل شفاء 7 حالات من الفيروس،وفق ما أذاعت سكاى نيوز منذ قليل.
وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت فى وقت سابق تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، تعليق مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة، حتى اعتماد آلية الفحص المُسبق لفيروس كورونا، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
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