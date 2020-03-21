السلطات الأردنية تضبط 392 شخصا خالفوا أوامر حظر التجول

كتب مصطفى عنبر

قال المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأدرن، إنه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم. ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 392 شخصا، خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وأكد الناطق الاعلامي أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الاجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان .

من جهة أخرى ، أعلنت الحكومة الأردنية امس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر ، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة "سجلت 15 حالة جديدة اليوم لأشخاص مصابين ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة"مضيفا: "جميع الحالات مستقرة".

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق من اليوم حظر التجول في المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم أمس الجمعة أمر دفاع رقم 2 القاضي بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من صباح اليوم السبت.

ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.