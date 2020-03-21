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الداخلية تطارد محتكرى السلع الغذائية وبائعى منتجات التطهير المغشوشة

السبت، 21 مارس 2020 12:05 ص
الداخلية تطارد محتكرى السلع الغذائية وبائعى منتجات التطهير المغشوشة الأسواق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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توجه وزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات مكبرة لاستهداف محتكرى السلع الغذائية بهدف تعطيش السوق ورفع أسعارها تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن استهداف الأشخاص الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر بهدف جمع أموال طائلة.

وتستهدف الحملات الأمنية محال بيع المنظفات والمطهرات ومنتجات التعقيم والتطهير المغشوشة ومجهولة المصدر، فى ظل استغلال البعض لحاجة المواطنين للحصول على هذه المنتجات للتصدى لفيروس كورونا المستجد والعمل على غشها وبيعها بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وانطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.


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