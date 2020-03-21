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الجارديان: مليون إيرانى يتجاهلون الحكومة ويحتفلون بالعام الجديد رغم كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:59 ص
الجارديان: مليون إيرانى يتجاهلون الحكومة ويحتفلون بالعام الجديد رغم كورونا ايران وكورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المواطنين الإيرانيين تجاهلوا مناشدات الحكومة بالبقاء في منازلهم في بداية العام الفارسى الجديد، وخرج أكثر من 1.2 مليون شخص إلى الطرق، وفقا للشرطة.

وأبلغت المدن الشمالية على ساحل بحر قزوين عن عشرات الآلاف من السيارات التي تحاول الوصول إلى وجهات العطلات الرئيسية.

وأظهرت أحدث الأرقام التي نشرت يوم الجمعة، أن إيران سجلت 19644 حالة إصابة و 1433 حالة وفاة، حيث كان هناك 1237 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 149 حالة وفاة جديدة. يعد عدد الإصابات الجديدة رقمًا قياسيًا ليوم واحد، وعدد الوفيات هو نفس اليوم السابق.

وكان رجال الدين والجيش ، وكذلك الحكومة المحلية حثت الناس على البقاء في منازلهم للعام الجديد، وهو الوقت الذي يسافر فيه الإيرانيون تقليديًا لرؤية الأصدقاء والعائلة والاحتفال بقدوم الربيع.

وقالت السلطات في مشهد - ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان وعاصمة مقاطعة خراسان رضوي في الشمال الغربي - إن حركة المرور انخفضت بنسبة 2٪ فقط عن العام السابق، على الرغم من نداءات أعضاء مجلس المدينة للناس بالبقاء فى المنازل.

وقال محمد رضا حيدري، رئيس مجلس المدينة، إن 59 ألف مركبة دخلت المدينة في يوم واحد، ما تسبب في كارثة إنسانية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إن 97 ألف سيارة تقل 3 ملايين راكب من 13 محافظة تم فحصها وجاءت 2400 حالة إيجابية.

وقال علي رضا ريسي ، نائب وزير الصحة ، ما لم تتغلب إيران على الأزمة في الأسبوعين المقبلين ، فإن البلاد ستعاني من المرض لمدة ستة أشهر.

يبدو أن الوزراء الإيرانيين قلقون من فرض الحجر الصحي الإلزامي على غرار فرنسا ، على الرغم من ارتفاع عدد القتلى ، لأن الحكومة لا تملك الموارد لتقديم مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعمال ذوي الدخل المنخفض.

وكتب خمسة وزراء صحة سابقين إلى وزارة الصحة يحثونهم فيها على اتخاذ خطوات أكثر جذرية.

 


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