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التضامن: تعقيم المناطق المتضررة من الطقس السيئ للوقاية من فيروس الكورونا

السبت، 21 مارس 2020 02:32 م
التضامن: تعقيم المناطق المتضررة من الطقس السيئ للوقاية من فيروس الكورونا فرق الهلال الأحمر المصرى
كتب مدحت وهبة

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وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر المصرى فرق الطوارئ والاغاثة بالهلال بتعقيم المناطق التى يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات وخصوصا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ للوقاية من فيروس الكورونا.

وقال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر، إن فرق الهلال الأحمر تقوم بعمليات تعقيم وتطهير فى مناطق الصف وقرى الودى والدسمى والتى اقام فيها الهلال مقرا دائما لتقديم المساعدات والخدمات الطبية لمتضررى موجة الطقس السيء لافتا إلى انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو وتطهير كافة المبانى ودور العبادة والحضانات فى إطار تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد قررت تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعى بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19/3 حتى 31/3/2020 وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة حتى نضمن عدم انتقال الفيروس وفق الاشتراطات التى تطبقها وزارة الصحة والجهات المعنية وأنه يجب على الأفراد الذين تقدموا لحجز الكشف وتحدد لهم مواعيد فى الفترة من من 19-31 مارس ويبلغ عددهم 17 ألف متقدم القيام بإعادة الحجز نظرًا لتعليق العمل بمكاتب التأهيل خلال الفترة المذكورة مرة أخرى .

وأكدت القباج انه فى الفترة الماضية مع بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 150 ألف مواطن من ذوى الإعاقات الشديدة قاموا بالتسجيل من خلال الموقع الالكترونى Moss.gov.eg وذلك منذ بدء عمليات التسجيل فى 25 من فبراير الماضى حيث تم فتح باب التسجيل فى المرحلة الأولى لأصحاب 13 إعاقة تمثل الإعاقات الشديدة وتستهدف حوالى 2 مليون مواطن بحيث تشهد الفترة القادمة فتح التسجيل لباقى الاعاقات الاخرى .

وتم فتح الباب لتسجيل حالات الشلل الدماغى، الشلل الرباعى / النصفى الطولى أو السفلى حالات ضمور العضلات وتيبس المفاصل فى أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر)، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس Hydrocephalus or Microcephaly، طيف التوحد، ذوى القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام .

وأعلنت القباج أنه تيسيرًا على المتقدمين سيتم قبول الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة القديمة والتعامل بها بحد أقصى ثلاثة شهور فقط سابقة لتاريخ حجز الشخص بالموقع الإلكترونى للوزارة وسيتم التغاضى عن فحص مجال الرؤية للأشخاص الذين يعانون كف بصر تام والعينين لا ترى الضوء، وسيتم التغاضى عن تحليل الكروموسومات لحالات الدون سندروم الواضحة والظاهرة بالإضافة إلى إلغاء اختبار فحص الاتزان لحالات الإعاقة السمعية وإلغاء رسم الأعصاب ورسم العضلات لحالات ضمور العضلات .

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