اليوم السابع
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التحريات: المتهم استخدم السوشيال بالترويج لأغراض إرهابية.. والنيابة تجدد حبسه

السبت، 21 مارس 2020 02:13 م
التحريات: المتهم استخدم السوشيال بالترويج لأغراض إرهابية.. والنيابة تجدد حبسه كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس "م. ع" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


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