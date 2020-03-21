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الاستثمار السعودية: تواصلنا مع أكثر من 7000 مستثمر بالمملكة لتقديم الدعم لهم

السبت، 21 مارس 2020 11:32 م
الاستثمار السعودية: تواصلنا مع أكثر من 7000 مستثمر بالمملكة لتقديم الدعم لهم
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

ويعمل المركز على توجيه الإرشادات ونشر الوعي بين العملاء حول التعامل مع الأزمة في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين المستثمرين وبين الجهات الحكومية الأخرى.

وقد استقبل المركز خلال الخمسة أيام الماضية أكثر من 1400 اتصال وطلب عن طريق الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني، وقدمت الوزارة أكثر من 530 خدمة من خلال بوابتها للخدمات الإلكترونية، كما تواصل فريق المركز مع أكثر من 5600 مستثمر لتقديم الدعم والرد على استفساراتهم، و تقديم أكثر من 110 إجراء يختص بخدمة التراخيص ما بين إصدار وتعديل وتجديد.

وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى أن استحداث هذا المركز في الوزارة يأتي ضمن خطة استباقية لاستمرارية الأعمال تم تفعيلها خلال الأسبوع الماضي وتهدف إلى مواجهة جميع التحديات التي قد تطرأ بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، في كلمته التي نصت على " أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته".

ونوه إلى أن كافة منسوبي وزارة الاستثمار يزاولون مهامهم عن بُعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع كافة القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية، في حين يمارس مركز الاستجابة لأزمة كورونا التعامل الفوري وعلى مدار الساعة مع المستجدات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين خلال هذه الإيام، والعمل على حلها بأسرع وقت.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال هذا الأسبوع بعدد من الخطوات المهمة التي اسهمت في استمرارية أعمال مستفيديها، حيث نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني وعلى قنواتها الرقمية قائمة تحدث يومياً تحتوي على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى دليل شامل لاستمرارية الأعمال في ظل هذه الأزمة، كما خصصت رقم 00966112035888 على تطبيق الواتساب لاستقبال استفسارات المستفيدين وطلباتهم والرد عليها، بالإضافة إلى الإيميل: InvestorCare@MISA.gov.sa.

 


 

 


كورونا

السعودية

وزارة الاستثمار

المملكة العربية السعودية

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