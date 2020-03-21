اليوم السابع
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 21 مارس 2020 08:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، قرار الأوقاف بغلق المساجد لمدة أسبوعين، وتغيير صيغة الأذان، وقرار السيسي بتعيين الدكتور عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة والوقاية.

1
 

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

 

2
 

البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 8.5% بدلا من 9.25%

3
 

السيسي يصدر قرارا بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة والوقاية

 

4
 

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

 

5
 

القوات المسلحة تعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية.. فيديو

 

6
 

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

 

7
 


أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

8
 

الأهلى يغلق فروعه ويعلق تدريبات الكرة والنشاط الرياضى حتى نهاية مارس

9
 

 

وفاة الفنان أمين سامى أحد نجوم الأغنية فى التسعينيات

 

10

الأرصاد: طقس الغد لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالعاصمة 10 درجات

 


السيسي

الأوقاف

غلق المساجد

كورونا

تعيين مستشار للرئيس السيسي

الأرصاد

الأهلي

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