اخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة المعروض من جميع السلع واستقرار الأسعار

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصري اليوم السبت 21-3-2020 ، العديد من التصريحات الخاصة بالوزارات الاقتصادية من أهمها استمرار الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، وكذلك التأكيد على توافر كافة السلع وعدم رفع الأسعار .

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا بقطاع الصحة بتكلفة 624 مليون جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى 19/2020 وذلك فى قطاع الصحة، يأتى هذا فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظًا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن بيانات المتابعة لتقرير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من 19/2020 في قطاع الصحة، تشير إلى الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا استثماريًا، بتكلفة استثمارية كلية 624 مليون جنيه، في 9 محافظات هى بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الغربية، القليوبية، بني سويف، دمياط، قنا وكفر الشيخ.

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22 ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

أكدت وزارة المالية أن ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، في القانون الجديد للضريبة على الدخل، الذي يعالج تشوهات المنظومة الحالية، التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، ويحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة والأعلي من المتوسط، بحيث لا يعني الانتقال من شريحة لأعلى تحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو في النظام الضريبي الحالي، الذي تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدي للضريبة»، فمثلًا عند الانتقال من شريحة المرتبات الـ ٣٠ ألف جنيه إلى شريحة أعلى تزداد الضريبة على المواطن عدة أضعاف حتى لو كان الدخل يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشريحة بجنيه واحد فقط، ونفس الوضع لشريحة الـ ٤٥ ألف جنيه فزيادة الدخل بجنيه واحد تتسبب في مضاعفة قيمة الضريبة لعدم استحقاق «الخصم الضريبي» المقرر وفقًا للقانون الحالي.

وذكر بيان لوزارة المالية أن النظام الضريبي الجديد يحقق المزيد من العدالة الضريبية بخلاف «الوفر الضريبي» للشرائح الأقل دخلًا، فأصحاب الدخل السنوي حتى 22 ألف جنيه لن يدفعوا أى ضرائب على أجورهم ومرتباتهم، لافتًا إلى أن الموظف أو العامل في النظام الضريبي الحالي يستفيد بالإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه، والشريحة المعفاة 8 آلاف جنيه، بما يعني أن مجموع الإعفاءات الحالية 15 ألف جنيه، بينما في النظام الضريبي الجديد يستفيد بالإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه والشريحة المعفاة 15 ألف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه.

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الغرف التجارية": زيادة المعروض من جميع السلع.. واستقرار الأسعار

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، توافر كافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، ووجود كميات كافية في المحال التجارية ومصانع الانتاج سواء السلع الاساسية واي سلع اخري.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له إن السوق التجاري مستقر نتيجة توافر معروض السلع، وإن فترة غلق المقاهي والمطاعم تواكبها تواجد المحال الأخرى التي تفتح أبوابها، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وبدون إغلاق، وهو ما يؤكد استقرار السوق، وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي .

محمود محيى الدين: الإنسانية تواجه "أزمة عالمية كبرى" بسبب كورونا

اعتبر الدكتور محمود محيى الدين، الاقتصادى العالمى والأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة فى التاريخ، نتيجة فيروس كورونا وتداعياته، خاصة أن الأولوية الآن للعالم هى الصحة وحياة الناس .

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين فى تصريحات خاصة بالهاتف لـ"اليوم السابع" من الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما نواجهه حاليا، لم نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

وأوضح أن العالم لم يشهد الأزمات المجتمعة فى وقت واحد، فيما يشبه العاصفة الكاملة، لافتا إلى إنه يأمل أن تنتهى الأزمة الحالية قريبا، ويتم احتواؤها عبر إيجاد علاج معترف به عالميًا فعالا، يكون فى متناول الكافة. وعلينا الاستعداد دائماً للأسوأ والتطلع للأفضل.

ووصف محمود محيى الدين، ما يشهده العالم حاليا بأنه أزمة عالمية كبرى، تمس حياه البشر فى ظل الارتفاع الكبير فى أعداد الضحايا والمصابين، معتبرا أن التهديد الأخطر هو سرعة انتشار هذا الفيروس، وتأثيره على الحياه وانتظام الناس فى أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، موضحا أن البعد الثانى هو تأثير الفيروس على الشأن الاقتصادى والاجتماعي بصورة غير مسبوقة .

جهاز حماية المنافسة يحيل كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة؛ بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحى من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية على المُربِّين، أدت إلى زيادة خسائر المربى بشكل كبير، وخروج عدد كبير منهم من السوق، بالإضافة إلى قيامهم بإحداث نقص بالمعروض، بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المواطنين من توافر بديل ذي جودة وسعر مناسب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكل أنواعها.

اقتصادية قناة السويس تستكمل تعقم ميناء السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد

لليوم الثانى على التوالى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم باستكمال أعمال التطهير والتعقيم فى ميناء السخنة والمبانى الإدارية وبرج الإرشاد، وكذا ميناء الأدبية وذلك فى إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد تمت أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبى (ميناء العين السخنة والأدبية) واستمرار هذه الأعمال لليوم الثانى على التوالى.

وفى هذا السياق قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية، تقوم بدورها فى التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.