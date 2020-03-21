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اتحاد الغرف السياحية يطالب الحكومة تعليق تحصيل رسوم الخدمات

السبت، 21 مارس 2020 04:00 ص
اتحاد الغرف السياحية يطالب الحكومة تعليق تحصيل رسوم الخدمات الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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كشف وحيد عاصم، عضو اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد قدم اقتراحا لوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى، بتعليق كافة الرسوم الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية عدم تحصيل الضرائب والكهرباء والمياه المستحقة، وذلك لفترة مؤقته لحين انتهاء الازمة الحالية، وعودة الحركة السياحية لطبيعتها.

وأوضح عاصم، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع"  أن تلك الخطوة هامة جدا لمعاونة القطاع فى تخطى هذه الفترة العصيبة، ومنعا لغلق اى منشآة وحفاظا على العمالة، لافتا إلى  أن الاتحاد طلب من الوزير رفع الطلب إلى مجلس الوزراء للتباحث فيه مع الجهات المعنية فى الوزارات المختلفة من كهرباء ورى وضرائب.

وقال عاصم :"لا نريد منشآة فندقية او سياحية تغلق ابوابها خلال الفترة القادمة لأن هذا يعنى تسريح للعمالة، وهذا الامر خطر جدا على القطاع ولا نريد العودة به إلى نقطة الصفر"، لافتا إلى أن القطاع شهد أضرار عديدة بعد أزمة 2011 عندما تسربت العمالة وعندما عادت السياحة كان هناك ازمة فى ايجاد عمالة مدربة.

ولفت عاصم ،إلى أن العامين الماضيين شهدا جهودا كبيرة سواء من وزارة السياحة او اتحاد الغرف لتدريب عمالة فندقية وسياحية لتغطية العمل بعد عودة السياحة، واذا تم تسريح العمالة الان فسوف نعود لنقطة الصفر ونخسر الملايين التى تم دفعها خلال الفترات الماضية على برامج التدريب والتأهيل. وشدد على أن الحفاظ على العمالة أولوية، والحل فى رفع الاعباء عن القطاع السياحى لفترة مؤقته حتى نحافظ عليها مفتوحة. وتشهد أروقة وزارة السياحة اجتماعات مكثفة لوضع خطة العمل خلال تنفيذ قرار وقف الطيران، والتى تتم بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، لبحث مغادرة الوفود السياحية المتواجدة بمصر وتعقيم المنشآت الفندقية بكامل الجمهورية.  

 


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