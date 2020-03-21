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السبت، 21 مارس 2020 02:38 م
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إزالة منزلين آيلين للسقوط بمنطقة الخارجة القديمة في الوادي الجديد.. صور

السبت، 21 مارس 2020 02:21 م
إزالة منزلين آيلين للسقوط بمنطقة الخارجة القديمة في الوادي الجديد.. صور إزالة منزلين أيلين للسقوط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ  قراري إزالة مبانى آيله للسقوط مبنيه بالطوب اللبن وتشكل خطرا داهما، أحدهما منزل بمنطقة الحجر المصرى والآخر مبنى ملك الوحدة المحلية، حيث جرى استخدام معدات الوحدة المحلية في أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، وذلك في إطار تنفيذ خطة رئاسة مركز الخارجة لإزالة العشوائيات والمنشآت الآيلة للسقوط وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أعلنت أمس الجمعة عن تنفيذ ازالة قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بإجمالي 5 حالات وضع يد لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بمنطقة النقب كما جري تقنين 8 حالات قاموا بسداد المستحقات المالية للدولة حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وإعادة الشيء بأصله وناشدت رئاسة مركز الخارجة المواطنين الذين لم يقوموا بسداد باقى المستحقات المالية سرعة السداد حتى لا يتعرضوا لقرارات الإزالة.

وتستكمل محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدي علي 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قراري إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

 

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه جرى أيضا تنفيذ قراري إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح وتم ردم العيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المباني وإزالة كافة أشكال التعدي وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

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