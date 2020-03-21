اليوم السابع
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أول حالة وفاة فى باراجواى بسبب كورونا المستجد

السبت، 21 مارس 2020 07:00 ص
أول حالة وفاة فى باراجواى بسبب كورونا المستجد كورونا ارشيفية
وكالات

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سجلت في باراجواي أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن وزير الصحة خوليو مازوليني أمس.
وكتب الوزير مازوليني على تويتر "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد".
وأضاف أن المريض كان أدخل إلى العناية المشددة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.
وأعلنت باراغواي في 13 مارس تعليق الرحلات المباشرة من أوروربا، كما فرضت حظر تجول وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.
 
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
 
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.
 
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".
 
وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.
 
وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

باراجواي

كورونا

خوليو مازوليني

منظمة الصحة العالمية

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