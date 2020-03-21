اليوم السابع
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أوقاف المحافظات تشكل لجانا لتطبيق قرار الوزارة بإغلاق المساجد كاجراء احترازي

السبت، 21 مارس 2020 07:39 م
أوقاف المحافظات تشكل لجانا لتطبيق قرار الوزارة بإغلاق المساجد كاجراء احترازي وزارة الأوقاف
عبده عبد البارى - شريف الديب - محمد سليمان - محمود شاكر

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أعلن عدد من مدراء الأوقاف فى مختلف المحافظات بتنفيذ قرار وزير الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا بمحافظة دمياط ابتداء من الآن ولمدة أسبوعين.

وأكد المدراء على أن سيتم غلق المساجد الزوايا المصليات بدءا من الآن ولن تقام صلاة جماعية إلى أن يعفو الله ويرفع هذا البلاء والوباء، كما تم التوجيه على جميع المفتشين بمتابعة تنفيذ القرار وغلق المساجد ومن يخالف ذلك يتم نقله إلى خارج المحافظة.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا فى بيوتكم

ألا صلوا فى رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفورى للقرار.

قالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر

 


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كورونا

غلق المساجد

وزارة الأوقاف

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